"Зе! Команда" ответила соратникам Порошенко на "беспомощную" дискредитацию

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняет соратников президента Петра Порошенко в дискредитации конкурента на выборах.

Так пресс-служба "Зе! Команды" прокомментировала информацию о якобы предоставлении компании Kedoo Entertainment Russia права на защиту авторского контента, использованного в ролике Зеленского о предвыборных дебатах.

"Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только и исключительно Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудио- продуктах, произведенных и транслируемых в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", – заявили там.

"Таким образом, только Зе! Команда может принимать решения о предоставлении разрешений и порядке использования этих продуктов третьими лицами", – добавили в команде Зеленского.

"Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными. В случае поступления таких претензий мы советуем не обращать на них внимания или оспаривать их в установленный тем или иным интернет-ресурсом или СМИ способ", – отметили там.

Напомним: