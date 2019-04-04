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"Зе! Команда" ответила соратникам Порошенко на "беспомощную" дискредитацию

Четверг, 4 апреля 2019, 11:33

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняет соратников президента Петра Порошенко в дискредитации конкурента на выборах.

Так пресс-служба "Зе! Команды" прокомментировала информацию о якобы предоставлении компании Kedoo Entertainment Russia права на защиту авторского контента, использованного в ролике Зеленского о предвыборных дебатах.

"Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только и исключительно Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудио- продуктах, произведенных и транслируемых в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", – заявили там.

"Таким образом, только Зе! Команда может принимать решения о предоставлении разрешений и порядке использования этих продуктов третьими лицами", – добавили в команде Зеленского.

"Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными. В случае поступления таких претензий мы советуем не обращать на них внимания или оспаривать их в установленный тем или иным интернет-ресурсом или СМИ способ", – отметили там.

Напомним:

  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко. 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
  • Утром 4 апреля несколько членов команды президента Порошенко распространили в соцсетях скрин-шот с информацией о том, что корпоративными правами на ролик Зеленского владеет компания Kedoo Entertainment Russia, который гулял по интернету еще накануне.
  • Депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова впоследствии удалили свои посты, поняв что распространили фейк (ложную информацию).
  • По мнению эксперта по авторскому праву юристки Ольги Деркач, в данные о правообладателе видеоконтента мог попасть робот, который автоматически "забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенковыборы президента 2019
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