"Зе! Команда" ответила соратникам Порошенко на "беспомощную" дискредитацию
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского обвиняет соратников президента Петра Порошенко в дискредитации конкурента на выборах.
Так пресс-служба "Зе! Команды" прокомментировала информацию о якобы предоставлении компании Kedoo Entertainment Russia права на защиту авторского контента, использованного в ролике Зеленского о предвыборных дебатах.
"Мы считаем эту информацию очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только и исключительно Зе! Команда является правомочным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудио- продуктах, произведенных и транслируемых в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского", – заявили там.
"Таким образом, только Зе! Команда может принимать решения о предоставлении разрешений и порядке использования этих продуктов третьими лицами", – добавили в команде Зеленского.
"Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомочными. В случае поступления таких претензий мы советуем не обращать на них внимания или оспаривать их в установленный тем или иным интернет-ресурсом или СМИ способ", – отметили там.
Напомним:
- Утром 4 апреля несколько членов команды президента Порошенко распространили в соцсетях скрин-шот с информацией о том, что корпоративными правами на ролик Зеленского владеет компания Kedoo Entertainment Russia, который гулял по интернету еще накануне.
- Депутаты Ирина Геращенко и Мария Ионова впоследствии удалили свои посты, поняв что распространили фейк (ложную информацию).
- По мнению эксперта по авторскому праву юристки Ольги Деркач, в данные о правообладателе видеоконтента мог попасть робот, который автоматически "забивает авторские права на весь контент, который был использован в новостях РФ".
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