Появилось видео взрыва авто в Киеве

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва автомобиля в Голосеевском районе Киева.

На видео видно, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически через несколько секунд раздается взрыв.

Напомним: