Появилось видео взрыва авто в Киеве
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Четверг, 4 апреля 2019, 13:08
В сети появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент взрыва автомобиля в Голосеевском районе Киева.
На видео видно, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически через несколько секунд раздается взрыв.
Напомним:
- В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения. "Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информировала полиция.
- Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
- По данным источников УП, подорванный автомобиль принадлежал сотруднику военной разведки.
Украинская правда
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