Гриценко: Я больше не буду баллотироваться в президенты

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Четверг, 4 апреля 2019, 14:25

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое выйдет в скором времени.

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Полное интервью читайте в ближайшее время.

Напомним:

  • Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.
  • Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
  • Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов.

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Темы: Гриценко выборы президента 2019


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