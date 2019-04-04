Гриценко: Я больше не буду баллотироваться в президенты

Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое выйдет в скором времени.

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Полное интервью читайте в ближайшее время.

Напомним: