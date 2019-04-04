Гриценко: Я больше не буду баллотироваться в президенты
Четверг, 4 апреля 2019, 14:25
Лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко больше не будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое выйдет в скором времени.
"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - сказал Гриценко.
По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.
Полное интервью читайте в ближайшее время.
Напомним:
- Анатолий Гриценко, который баллотировался в президенты, не будет голосовать за действующего президента Петра Порошенко во втором туре виборв-2019.
- Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с результатами первого тура выборов президента. Во второй тур выходят Владимир Зеленский с поддержкой 30,24% избирателей и Петр Порошенко с 15,95% электоральной поддержки.
- Гриценко набрал в первом туре 6.91% голосов.