20 штатов США выступили против объявленного Трампом чрезвычайного положения

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Суббота, 6 апреля 2019, 03:41

Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс заявила, что 20 американских штатов подали ходатайство против использования президентом Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом она сообщила в Twitter, передает "Голос Америки".

"Эта стена не нужна, это злоупотребление властью, которое заберет ресурсы, которые могут быть использованы, чтобы помочь американцам по всей нашей стране", - написала генпрокурор.

Отмечается, что штаты подали иск в феврале - после того, как Трамп объявил чрезвычайное положение.

Напомним:

  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
  • Неправительственная организация Public Citizen подала иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.

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Темы: США


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