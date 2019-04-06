20 штатов США выступили против объявленного Трампом чрезвычайного положения

Генпрокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс заявила, что 20 американских штатов подали ходатайство против использования президентом Трампом чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Об этом она сообщила в Twitter, передает "Голос Америки".

"Эта стена не нужна, это злоупотребление властью, которое заберет ресурсы, которые могут быть использованы, чтобы помочь американцам по всей нашей стране", - написала генпрокурор.

Отмечается, что штаты подали иск в феврале - после того, как Трамп объявил чрезвычайное положение.

Напомним: