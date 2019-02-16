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Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде

Суббота, 16 февраля 2019, 23:30

Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.

Об этом сообщает The Washington Post, передает "Голос Америки".

Другая неправительственная организация по защите гражданских свобод - The American Civil Liberties Union - заявила о подготовке к подаче иска в начале следующей недели.

"Дональд Трамп, увидимся в суде!" - заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс в пятницу.

В то же время прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра отметил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы предпринять правовые действия против Белого Дома.

В речи во время провозглашения чрезвычайного положения Трамп признал, что ожидает, что данное решение будет обжаловано в судебных инстанциях. Глава Белого дома надеется, что Администрация в конце концов победит в суде.

Напомним:

  • Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
  • Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Темы: ТрампСША
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