Решение Трампа о чрезвычайном положении обжаловали в суде
Неправительственная организация Public Citizen подала в пятницу иск в суд в Вашингтоне, требуя от имени трех землевладельцев в Техасе и группы по охране окружающей среды, заблокировать объявление чрезвычайного положения.
Об этом сообщает The Washington Post, передает "Голос Америки".
Другая неправительственная организация по защите гражданских свобод - The American Civil Liberties Union - заявила о подготовке к подаче иска в начале следующей недели.
"Дональд Трамп, увидимся в суде!" - заявил губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюс в пятницу.
В то же время прокурор Калифорнии Хавьер Бечерра отметил, что планирует сотрудничать с другими штатами, чтобы предпринять правовые действия против Белого Дома.
В речи во время провозглашения чрезвычайного положения Трамп признал, что ожидает, что данное решение будет обжаловано в судебных инстанциях. Глава Белого дома надеется, что Администрация в конце концов победит в суде.
Напомним:
- Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения в Соединенных Штатах, чтобы получить больше денег для строительства стены на границе с Мексикой.
- Согласно американскому законодательству, чрезвычайный режим предоставляет президенту дополнительные полномочия для борьбы с кризисными ситуациями. Именно эти полномочия позволят обойти Конгресс, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.