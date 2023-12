США ввели санкции против нефтяных компаний и танкеров Венесуэлы

Соединенные Штаты приняли пакет санкций против 2 нефтяных компаний Венесуэлы - Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc. - и 35 судов, используемых режимом Мадуро для экспорта нефтепродуктов.

Об этом заявили в Госдепе, передает "Укринформ".

"США ввели санкции против компаний Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc., работающих в нефтяном секторе Венесуэлы, и против судна Despina Andrianna, которое использовалось для транспортировки нефти на Кубу", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве США.

Отмечается, что в санкционный список также попали 34 судна, связанные с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA (она уже находится под санкциями).

"Эти действия направлены против объектов и судов, с помощью которых режим Мадуро продолжал подрывать благосостояние и демократию, которых заслуживает Венесуэла", - подчеркнули в Госдепе.

Напомним: