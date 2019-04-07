Россияне провели артиллерийские стрельбы в Черном море
В акватории Черного моря экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" отработал артиллерийские стрельбы.
Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева и крымский провластный ресурс "Крыминформ".
Сообщается, что экипаж судна сдал курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", провел "подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника".
Также экипаж "отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем".
В апреле "Адмирал Григорович" уже проводил стрельбы по надводным и воздушным целям и электронные пуски ракет комплекса "Калибр-НК".
6 апреля отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь.