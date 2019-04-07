Россияне провели артиллерийские стрельбы в Черном море

795 просмотров
Воскресенье, 7 апреля 2019, 17:59

В акватории Черного моря экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" отработал артиллерийские стрельбы. 

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева и крымский провластный ресурс "Крыминформ". 

Сообщается, что экипаж судна сдал курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", провел "подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника". 

Также экипаж "отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем".

В апреле "Адмирал Григорович" уже проводил стрельбы по надводным и воздушным целям и электронные пуски ракет комплекса "Калибр-НК".

6 апреля отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Черное море Росcия оккупация Крым


powered by lun.ua
Материалы по теме
В НАТО утвердили пакет мер для поддержки Украины в Черном море 4 апреля 2019, 19:33
Комитет Сената США утвердил резолюцию против агрессии РФ в Черном море 4 апреля 2019, 05:43
В Черном море пройдут масштабные учения НАТО 3 апреля 2019, 17:53
Все новости
Главные новости
Пленным украинским морякам присудили госнаграды
ЦИК официально объявила результаты первого тура и назначила второй
Водительские удостоверения в Украине будут выдавать по-новому
Лидер венгров Румынии обвинил посла Украины во лжи
Все новости
исследование

Баловать себя вкусненьким на выходных - вредно

Фото

Как обмануть мозг и рисовать, как да Винчи

Лайфхаки

Как не отвлекаться на Facebook и Instagram

Поиск по сайту
Архив
Весь архів