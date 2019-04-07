Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне провели артиллерийские стрельбы в Черном море

Воскресенье, 7 апреля 2019, 17:59

В акватории Черного моря экипаж фрегата Черноморского флота РФ "Адмирал Григорович" отработал артиллерийские стрельбы. 

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулева и крымский провластный ресурс "Крыминформ". 

Сообщается, что экипаж судна сдал курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", провел "подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, выполнил электронные пуски зенитными ракетами и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника". 

Также экипаж "отработал действия по обороне и защите корабля при переходе морем".

В апреле "Адмирал Григорович" уже проводил стрельбы по надводным и воздушным целям и электронные пуски ракет комплекса "Калибр-НК".

6 апреля отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в оккупированный Севастополь. 

Темы: Черное мореРосcияоккупацияКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Черное море
Россия готовится блокировать Черное море – Military Media Center
На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
Британский МИД опасается атак России на гражданские корабли в Черном море
Последние новости
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
Все новости...
Реклама: