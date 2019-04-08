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Два госбанка России в США пытаются наказать за финансирование "ДНР"

Понедельник, 8 апреля 2019, 12:28

Семья гражданина США и Нидерландов Куинна Лукаса Шансманна, погибшего при крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, подала в Америке иск против MoneyGram, Western Union, Сбербанка и ВТБ.

Суть обвинения – в финансировании террористов "ДНР" в 2014 году, пишет "The Wall Street Journal", передает Лига.net.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук" российских Вооруженных сил, а ракету запустили с территории, контролируемой "ДНР". Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета.

Адвокаты родственников Шасманна, считают, что действия "ДНР" во время конфликта на Донбассе соответствуют определению терроризма.

По их мнению, с помощью Сбербанка, ВТБ, MoneyGram и Western Union пророссийские сепаратисты получали деньги на покупку оружия.

"Через многочисленные веб-сайты "ДНР" и ее представители беззастенчиво рекламировали способы, которыми можно было пожертвовать средства на поддержку их усилий, в том числе переслав деньги на счета в Сбербанке и ВТБ или выпущенные ими карты", – отмечают истцы.

Также, по их утверждению, подробно описывались способы перевода средств через MoneyGram и Western Union.

"ДНР" полагалась на сервисы и материальную поддержку ответчиков, чтобы получить деньги на закупку оружия, боеприпасов и других средств насилия, которые боевики использовали для запугивания украинского правительства и гражданского населения, а также захвата территорий, включая ту, с которой выпустила ракету по рейсу MH17.

Истцы отмечают также, что в июле и сентябре 2014 года США ввели санкции против ВТБ и Сбербанка "в попытке остановить поток финансовой помощи ДНР и связанным с ней сторонам".

Важно, признает ли суд действия "ДНР" соответствующими определению терроризма, а сам конфликт на Донбассе – войной, отмечает "The Wall Street Journal".

Госдепартамент США не включил "ДНР" в список террористических организаций (таковой ее считает Украина), но это не препятствие для рассмотрения иска, пишет издание.

ВТБ заявил газете, что "никогда и никаким образом не участвовал и не участвует в финансировании террористов "ДНР", а "спекуляции" на эту тему назвал "абсолютно лживыми".

Western Union выразила соболезнования родственникам погибшего, но тоже назвала обвинения "безосновательными".

MoneyGram и Сбербанк не ответили на просьбу WSJ о комментариях.

Ранее Европейский суд по правам человека получил иск от родственников погибших в катастрофе рейса МН17, теперь ожидается решение о дате начала рассмотрения.

Темы: MH17РосcиябанкиДНРтерроризм
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