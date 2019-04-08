В ФБР "не подтвердили и не опровергли" расследование против Коломойского - СМИ

Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на полученное от представителя ФБР Тины Джагерсон письмо.

Запрос касался информации, обнародованной американскими СМИ, о расследовании, которое Бюро якобы ведет касательно украинского олигарха Игоря Коломойского.

Напомним: