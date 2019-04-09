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Порошенко высказался за закон об импичменте

Вторник, 9 апреля 2019, 07:05

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.

Об этом Порошенко говорил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Я твердо убежден, что закон об импичменте нужен. Так же как и закон о временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен в том, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции, совершения преступления. Я готов делегировать своих представителей и обсудить и принимать уже сбалансированную компромиссную версию", - сказал он.

Порошенко добавил, что за 23 года, с момента принятия Конституции Украины, он является первым президентом, который готов говорить об импичменте.

Напоминаем:

  • 31 октября 2017 в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий", автор внефракционный народный депутат Юрий Деревянко.
  • В ноябре в Киеве по инициативе экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили проходили "Марши за импичмент". Участники марша заявили о требовании принять закон об импичменте до 3 декабря.
  • Между тем, правозащитники же заметили, что в предлагаемом проекте закона об импичменте есть нормы, которые могут вызвать постоянное злоупотребление этой процедурой и использование ее исключительно в качестве инструмента политической борьбы и политического пиара.

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Темы: импичментзаконодательствоПорошенкоВерховная Рада
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