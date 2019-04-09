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Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского после эфира

Вторник, 9 апреля 2019, 11:10
Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского после эфира

Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрашем, схватил его за горло и порвал рубашку.

Все это произошло в коридорах телеканала после эфира программы, сообщает сайт ZIK.

Отмечается, что Юраш был гостем программы "Игра с огнем" с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского по коридорам телеканала отправился в гримерку, однако его встретил народный депутат из фракции БПП Олег Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально посетил телеканал, услышав из телеэкрана заявления представителя Зе-команды", - говорится в сообщении.

Конфликт между нардепом Барной и Юрашем зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил парня за горло и несколько раз толкнул и порвал рубашку.

Развела мужчин охрана телеканала ZIK. Нардепа вывели из помещения.

Позже в эфире телеканала ZIK Барна пояснил, что набросился на представителя Зеленского, потому что его возмутили высказывания о армии.

"Не могу спокойно смотреть, когда какая-то особь, которая убегала от мобилизации, дезертир, обвиняет в смертях наших воинов не Путина, а Главнокомандующего страны, который возродил армию, остановил агрессора и более 300 раз был на передовой. Эта особь еще и обгаживает украинскую армию", - заявил нардеп.

По его словам, из этого "нужно сделать выводы" в отношении лиц, которые "надели вышиванку и агитируют за не украинца, который презирает украинский язык и веру".

Отвечая на вопрос о корректности своих действий, Барна подчеркнул: не хочет быть "бесхребетным политиком" в стране, что воюет.

Напомним:

  • Ранее Олег Барна неоднократно фигурировал в различных скандалах.
  • В частности, в декабре 2015 года он пытался поднять на руки экс-премьера Арсения Яценюка и оттянуть его от трибуны. После чего в Раде началась драка.
  • Летом 2017 года он въехал в трамвай. В результате ДТП трамвай сошел с рельсов.
  • В октябре 2017 года ему устроили "коридор позора", когда он пытался зайти в Верховную Раду.
  • А в октябре 2018 года Барна обматерил журналиста Игоря Колтунова после вопроса, почему он трижды кнопкодавил во время голосования в парламенте.

  

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППЗеленский
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