Нардеп от БПП напал на представителя Зеленского после эфира

Нардеп от БПП Олег Барна поссорился с представителем команды Владимира Зеленского Святославом Юрашем, схватил его за горло и порвал рубашку.

Все это произошло в коридорах телеканала после эфира программы, сообщает сайт ZIK.

Отмечается, что Юраш был гостем программы "Игра с огнем" с Татьяной Даниленко, где обсуждали тему второго тура президентских выборов и будущих дебатов между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

"После завершения прямого эфира представитель команды Зеленского по коридорам телеканала отправился в гримерку, однако его встретил народный депутат из фракции БПП Олег Барна, который, к слову, не был приглашен на эфир, а специально посетил телеканал, услышав из телеэкрана заявления представителя Зе-команды", - говорится в сообщении.

Конфликт между нардепом Барной и Юрашем зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на видео, после словесной перепалки депутат схватил парня за горло и несколько раз толкнул и порвал рубашку.

Развела мужчин охрана телеканала ZIK. Нардепа вывели из помещения.

Напомним: