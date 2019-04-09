У Украины уже есть ракета, способная преодолеть тысячу километров – президент

Украина испытала крылатую ракету, способную преодолевать расстояние в более чем 1000 километров и нести боевую нагрузку 150 килограммов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в эфире ICTV 8 апреля, отвечая на вопрос участника боевых действий Мирослава Гая об обороноспособности.

Комментируя ход выборов и заявления своего конкурента Владимира Зеленского о переговорах с боевиками и Россией, Порошенко сказал: "Мы не можем себе позволить, чтобы с Украиной экспериментировали или на Украине в этих условиях кто-то пытался поучиться".

"Именно поэтому мы начали важное испытание крылатых ракет. У нас не было крылатых ракет. У нас их отдали – Х-55, которые несли ядерные боеголовки, отдали", – заявил действующий президент.

"И сегодня у нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, способна стрелять более чем на тысячу километров, с боевой нагрузкой 150 килограммов. В советское время это было 80 килограммов. Высокоточная! И это все создано украинскими специалистами!", – сказал Порошенко.

По его словам, украинские войска сейчас учатся их применять.

"Мы получили возможность уничтожить любой корабль в радиусе 300 километров, который осмелится приблизиться и атаковать нас. И эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", – добавил Порошенко.

Он напомнил, что уже прошла заключительные испытания ракета "Ольха-М" ("Вільха-М").

"Смерч" или "Ураган" летают не более чем на 76-70 километров, а сейчас будут 130! Высокоточные!", – заявил Порошенко.

"Это индикатор наших изменений: Украина стала крепче – и нам нельзя растратить это", – вновь подчеркнул он.