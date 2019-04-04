Военные испытали модернизированную "Ольху-М"

На военном полигоне в Одесской области состоялись испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого способны поражать цель почти на вдвое большем расстоянии, чем те, которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после завершения испытаний, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, в прошлом году началось серийное производство мощного ракетного комплекса "Ольха", взятого на вооружение ВСУ, "управляемые ракеты которого точно поражают цель на расстоянии 70 км".

фото СНБО фото СНБО

"Но наши конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и сегодня произошли очень важные испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км", - отметил он.

фото СНБО фото СНБО

Турчинов отметил, что во время испытаний было проверено применение ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели.

фото СНБО фото СНБО

"Также проверялась работа новой системы управления, эффективность навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками", - рассказал секретарь СНБО.

Он добавил, что в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии 200 и более километров.