В Зеленского заявляют о подготовке провокаций под их офисом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.
Об этом команда Зеленского сообщила в Facebook.
"Сегодня под одним из Зе!Офисов планируются провокации. По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги", - пишут в штабе.
В команде Зеленского заверили, что понимают, почему студенты соглашаются на такие провокационные действия.
"Ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь", - говорится в сообщении.
В то же время, в команде Зеленского отметили, что один из сотрудников их контакт-центра получил приглашение на эту акцию.
В штабе опубликовали видео, где молодой человек рассказывает, как получил в Telegram-канале приглашение принять участие в "массовке" на акции.
"В разных Telegram-каналах с подработки сбрасывают информацию о различной массовке. Одна из них должна происходить 9 апреля на улице Новоселицкая 7, где находится штаб Зеленского. Предлагают студентам собраться на 16.00 и быть там до 20-21.00 и предлагают за это оплату - 300 грн", - рассказал парень на видео.
По словам незнакомца, дальше участников добавляют в отдельные чаты, где обсуждается место акции, способ оплаты и возможные провокации, которые могут произойти.
Напомним:
- Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля между действующим главой государства Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты.
- В то же время, Порошенко противопоставляет себя во втором туре выборов президенту России Владимиру Путину. В частности, штаб Порошенко публикует на бордах и в газетах Путина, а не Зеленского.
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