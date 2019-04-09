В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что под одним из офисов команды неизвестные планируют провести платный митинг с возможными провокациями.

Об этом команда Зеленского сообщила в Facebook.

"Сегодня под одним из Зе!Офисов планируются провокации. По высшим учебным заведениям Киева активно набирают студентов для участия в сомнительной акции и предлагают за это деньги", - пишут в штабе.

В команде Зеленского заверили, что понимают, почему студенты соглашаются на такие провокационные действия.

"Ситуация в стране сложилась такая, что студентам надо искать любые возможности, чтобы дополнительно заработать деньги на жизнь", - говорится в сообщении.

В то же время, в команде Зеленского отметили, что один из сотрудников их контакт-центра получил приглашение на эту акцию.

В штабе опубликовали видео, где молодой человек рассказывает, как получил в Telegram-канале приглашение принять участие в "массовке" на акции.

"В разных Telegram-каналах с подработки сбрасывают информацию о различной массовке. Одна из них должна происходить 9 апреля на улице Новоселицкая 7, где находится штаб Зеленского. Предлагают студентам собраться на 16.00 и быть там до 20-21.00 и предлагают за это оплату - 300 грн", - рассказал парень на видео.

По словам незнакомца, дальше участников добавляют в отдельные чаты, где обсуждается место акции, способ оплаты и возможные провокации, которые могут произойти.

Напомним: