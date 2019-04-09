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Аласания: Если кандидаты не придут на "Суспільне", им найдут замену

Вторник, 9 апреля 2019, 12:45

Если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студию "Суспільного", то их заменят чем-то нейтральным.

Об этом на совместном брифинге ЦИК и Национальной телерадиокомпании рассказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Вся работа будет сделана, она уже есть в смете, с этим уже ничего не сделаешь. В то время будет готова студия, модератор", - уточнил Аласания.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка: Извините, кандидат ... не явился на дебаты", - пояснил Аласания, что будет в эфире"Суспільного" 19 апреля, начиная с 20 часов.

По словам Аласании, он не исключает того, что официальные дебаты могут совпадать по времени с ток-шоу, которое могут провести кандидаты на стадионе "Олимпийский".

Председатель правления НОТУ добавил, что говорить о четких договоренностях пока невозможно, так как штабы кандидатов между собой "играют".

Дебаты на "Олимпийском", по словам Зеленского, запланированы на 19 часов 19 апреля, а в эфире "Суспільного" на 20 часов. Аласания считает, что кандидаты вряд ли успеют приехать в студию.

"У меня есть сомнения, что они доедут. Зная оба штаба, я не уверен, что на это уйдет один час", - сказал он.

Также Аласания добавил, что "Суспільне" больше всего будет ретранслировать встречу Порошенко и Зеленского на "Олимпийском", но в 20 часов в эфире начнутся официальные дебаты.

"Возможно, они выбрали или хотят выбрать Суспильне как площадку для того, чтобы наладили между собой хоть какой-то диалог, потому что, как видите, пока диалоги между ними есть только в ютубе", - сказал Аласания, добавив, что, вероятней всего, штаб Зеленского и Порошенко между собой никак не контактирует.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, "Суспільне" в любом случае подготовится к дебатам и будет их проводить 19 апреля с 20.00 до 21.00.

Также Слипачук рассказала, что одним из обязательных требований к дебатам на "Суспільном" является отсутствие агитационной символики.

"В зале, в студии не должно быть никакой символики относительно кандидатов, а человек, который фактически ведет эти дебаты, не является ни арбитром, никем другим, кроме как модератором", - сказала она.

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Напомним:

  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспильного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Сейчас между кандидатами идет дискуссия по поводу времени и места проведения дебатов.
  • Порошенко предлагает несколько раундов дебатов, а Зеленскийпригласил Порошенко устроить дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля.
  • У Порошенко согласились на дебаты 19 апреля и также будут ждать Зеленского на стадионе 14 апреля.
  • В то же время, официальные дебаты кандидатов запланированы в студии "Суспільного" вечером 19 апреля.
  • На прошлой неделе Порошенко сдал на анализ кровь, мочу и волосы, а Зеленский - кровь.
  • В ответ кандидатов призвали "не подменять содержание формой" и сконцентрироваться на реформах и их реализации.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ПорошенкоЗеленскийдебаты
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