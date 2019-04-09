Аласания: Если кандидаты не придут на "Суспільне", им найдут замену

Если кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко не появятся на дебаты 19 апреля в студию "Суспільного", то их заменят чем-то нейтральным.

Об этом на совместном брифинге ЦИК и Национальной телерадиокомпании рассказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Вся работа будет сделана, она уже есть в смете, с этим уже ничего не сделаешь. В то время будет готова студия, модератор", - уточнил Аласания.

"На экране, если ни один из кандидатов не появится, у нас будет наготове что-то нейтрального характера, например, маленький зверек будет заворачивать своими ручками что-нибудь, а в то время будет бегущая строка: Извините, кандидат ... не явился на дебаты", - пояснил Аласания, что будет в эфире"Суспільного" 19 апреля, начиная с 20 часов.

По словам Аласании, он не исключает того, что официальные дебаты могут совпадать по времени с ток-шоу, которое могут провести кандидаты на стадионе "Олимпийский".

Председатель правления НОТУ добавил, что говорить о четких договоренностях пока невозможно, так как штабы кандидатов между собой "играют".

Дебаты на "Олимпийском", по словам Зеленского, запланированы на 19 часов 19 апреля, а в эфире "Суспільного" на 20 часов. Аласания считает, что кандидаты вряд ли успеют приехать в студию.

"У меня есть сомнения, что они доедут. Зная оба штаба, я не уверен, что на это уйдет один час", - сказал он.

Также Аласания добавил, что "Суспільне" больше всего будет ретранслировать встречу Порошенко и Зеленского на "Олимпийском", но в 20 часов в эфире начнутся официальные дебаты.

"Возможно, они выбрали или хотят выбрать Суспильне как площадку для того, чтобы наладили между собой хоть какой-то диалог, потому что, как видите, пока диалоги между ними есть только в ютубе", - сказал Аласания, добавив, что, вероятней всего, штаб Зеленского и Порошенко между собой никак не контактирует.

По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, "Суспільне" в любом случае подготовится к дебатам и будет их проводить 19 апреля с 20.00 до 21.00.

Также Слипачук рассказала, что одним из обязательных требований к дебатам на "Суспільном" является отсутствие агитационной символики.

"В зале, в студии не должно быть никакой символики относительно кандидатов, а человек, который фактически ведет эти дебаты, не является ни арбитром, никем другим, кроме как модератором", - сказала она.

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Напомним: