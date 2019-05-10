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Кравчук дал три совета Зеленскому

Пятница, 10 мая 2019, 22:12
Кравчук дал три совета Зеленскому

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому полностью изменить всю власть, не спешить с кадровыми решениями и не иметь во власти сватов, кумовьев, братьев и бизнес-партнеров.

Свои рекомендации он озвучил в эфире телеканала "112 Украина" в ток-шоу "Голос народа".

"Прежде всего: власть должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая. Приходит новый президент и формирует новую власть. Не может быть такого, что пришел один президент, а все, кто были - остались", - заявил первый президент.

Отмечается, что второй совет от Кравчука - не принимать кадровые решения быстро.

"Так делать нельзя. Только после глубокой и всестороннего обработки человека можно назначать на должность", - сказал Кравчук.

"Я бы никогда не допустил и просил бы Владимира Александровича - он сам об этом говорил, но я ему еще раз напоминаю, - нет у власти сватов, братьев, кумовьев, бизнес-партнеров. Власть - это преданность народу Украины", - подытожил он.

Напомним:

  • Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

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Темы: КравчукЗеленский
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