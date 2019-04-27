Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кравчук считает, что "старая власть" может скомпрометировать Зеленского

Суббота, 27 апреля 2019, 17:36
Кравчук считает, что старая власть может скомпрометировать Зеленского

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом Кравчук заявил в интервью Hromadske.

По мнению Кравчука, новому президенту понадобится терпение.

"Особенно если представители старой власти, которые еще увлекаются реваншем, попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнем. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского - неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия" , - заявил Кравчук.

Он добавил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком.

"Зеленский - порядочный человек, честный, ответственный и образованный. Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро усвоит механизмы реализации и влияния", - отметил первый президент Украины.

"Нет в мире такого президента, который бы знал все ... президент должен научиться слышать и реагировать", - добавил Кравчук.

Результаты выборов президента Украины 2019. Голосование в регионах. Экзитполы

Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним,

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%. 

Темы: Зеленскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: