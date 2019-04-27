Кравчук считает, что "старая власть" может скомпрометировать Зеленского

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Суббота, 27 апреля 2019, 17:36

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.

Об этом Кравчук заявил в интервью Hromadske.

По мнению Кравчука, новому президенту понадобится терпение.

"Особенно если представители старой власти, которые еще увлекаются реваншем, попытаются его скомпрометировать. Это игра с огнем. Зеленский избран народом. И я лично считаю, что любые негативные посылы в адрес Зеленского - неуважение к украинскому народу и препятствие выполнять его конституционные полномочия" , - заявил Кравчук.

Он добавил, что лично знаком с Зеленским и считает его порядочным человеком.

"Зеленский - порядочный человек, честный, ответственный и образованный. Он имеет хорошее юридическое образование, он научился коммуникации с людьми. Если он еще будет слушать команду, людей, которые разбираются в деталях конкретных вопросов, то быстро усвоит механизмы реализации и влияния", - отметил первый президент Украины.

"Нет в мире такого президента, который бы знал все ... президент должен научиться слышать и реагировать", - добавил Кравчук.

Напомним,

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины, согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%.

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Темы: Зеленский виборы
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