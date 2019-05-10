Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин заявил, что участники "Бессмертного полка" смогут повторить "подвиг предков"

Пятница, 10 мая 2019, 23:04

Президент России Владимир Путин заявил, что участие россиян в акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы, свидетельствует о готовности повторить "подвиг по примеру великих предков, победивших в войне".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

По его словам, пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и дедов.

"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил он

Напомним:

  • 9 мая в России прошла акция "Бессмертного полка", где россияне прошли улицами с портретами своих предков, участвовавших во второй мировой войне.
  • Подобная акция прошла также и в Киеве. Сообщается, что на мероприятие пришли депутат Евгений Мураев и руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Позже присоединились депутат Юрий Бойко и лидер "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко.

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Путин
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Путин решил не ехать на саммит в ЮАР, где ему грозит арест
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: