Путин заявил, что участники "Бессмертного полка" смогут повторить "подвиг предков"

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Пятница, 10 мая 2019, 23:04

Президент России Владимир Путин заявил, что участие россиян в акции "Бессмертный полк", которые 9 мая прошли по улицам Москвы, свидетельствует о готовности повторить "подвиг по примеру великих предков, победивших в войне".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

По его словам, пройти с портретом - значит осознать, что в генах заложено то же самое, что и дедов.

"Это значит, что каждый из нас на себя примеряет примерно то же самое и считает, подсознательно во всяком случае, что и мы так можем, что в нас по наследству есть такие задатки и возможности", - заявил Путин

"Если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации", - добавил он

Напомним:

  • 9 мая в России прошла акция "Бессмертного полка", где россияне прошли улицами с портретами своих предков, участвовавших во второй мировой войне.
  • Подобная акция прошла также и в Киеве. Сообщается, что на мероприятие пришли депутат Евгений Мураев и руководитель фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский. Позже присоединились депутат Юрий Бойко и лидер "Коммунистической партии Украины" Петр Симоненко.

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Темы: Путин Росcия


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