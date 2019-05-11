США направили еще один военный корабль в Персидский залив
США отправили второй военный корабль на Ближний Восток, в дополнение к уже находящемуся там авианосцу.
Об этом пишет BBC.
Корабль USS Arlington, который может перевозить машины-амфибии и самолеты, присоединится к USS Abraham Lincoln в Персидском заливе. Также туда отправляется и система противоракетной обороны Patriot.
По словам официальных лиц, бомбардировщики B-52 также прибыли на американскую базу в Катаре.
В Пентагоне заявляют, что Иран может готовить операции против американских войск.
США не сообщили подробности о характере угрозы, а Иран назвал ее чушью. Тегеран заявил, что развертывание - это "психологическая война", направленная на запугивание страны.
Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но Вашингтон "готов защищать силы и интересы США в регионе".
"Министерство обороны продолжает внимательно следить за деятельностью иранского режима", - говорится в заявлении.
Он добавил, что система "Патриот" направляется в регион для противодействия любой возможной атаке.
Напомним:
- 8 мая иранское правительство объявило, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
- Как известно, в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе США из общего соглашения, заключенного в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Соглашение предусматривает, в частности, выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.
- Франция, Британия и Германия, европейские страны, которые подписали ядерное соглашение, говорят, что делают все возможное, чтобы поддержать Иран, объединяя инициативы, чтобы помочь экономике страны, несмотря на жесткие санкции США.
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