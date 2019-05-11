США направили еще один военный корабль в Персидский залив

США отправили второй военный корабль на Ближний Восток, в дополнение к уже находящемуся там авианосцу.

Об этом пишет BBC.

Корабль USS Arlington, который может перевозить машины-амфибии и самолеты, присоединится к USS Abraham Lincoln в Персидском заливе. Также туда отправляется и система противоракетной обороны Patriot.

По словам официальных лиц, бомбардировщики B-52 также прибыли на американскую базу в Катаре.

В Пентагоне заявляют, что Иран может готовить операции против американских войск.

США не сообщили подробности о характере угрозы, а Иран назвал ее чушью. Тегеран заявил, что развертывание - это "психологическая война", направленная на запугивание страны.

Пентагон заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном, но Вашингтон "готов защищать силы и интересы США в регионе".

"Министерство обороны продолжает внимательно следить за деятельностью иранского режима", - говорится в заявлении.

Он добавил, что система "Патриот" направляется в регион для противодействия любой возможной атаке.

Напомним: