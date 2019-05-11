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Война на востоке: 12 обстрелов за сутки, оккупанты применили тяжелую артиллерию и минометы

Суббота, 11 мая 2019, 07:29
Война на востоке: 12 обстрелов за сутки, оккупанты применили тяжелую артиллерию и минометы

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи села Новомихайловка;

дважды из автоматических станковых гранатометов - около города Авдеевка;

дважды из гранатометов различных систем - вблизи населенных пунктов Чермалык и Павлополь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны шесть раз:

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм и гранатометов различных систем - у населенного пункта Новолуганское;

из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новгородское;

из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Майорск.

В штабе отдельно подчеркнули, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из ручных противотанковых гранатометов населенный пункт Майское, создав угрозу для жизни и здоровья гражданского населения. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Как сообщается, на обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 9 мая двое  оккупантов были ранены.

По состоянию на 7:00 11 мая обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Темы: ООСбоевые действия
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