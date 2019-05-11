НАПК снова зовет Вилкула
Национальное агентство по предупреждению коррупции снова приглашает нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.
Как сообщается в субботу на сайте НАПК, Вилкул повторно приглашен "по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".
Он должен прибыть в НАПК 15 мая в 10.00 или в течение рабочих часов.
Кроме Вилкула, в сообщении указано еще 5 человек, которые приглашают для дачи объяснений.
Отмечается, что эти лица приглашены официальным письмом НАПК за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.
"Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
Напомним:
- Вилкула уже приглашали в НАПК на 20 или 21 марта.
- Ранее журналисты обнародовали, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.
- Вилкул был кандидатом в президенты в этом году и набрал в первом туре 4.15% голосов избирателей.
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