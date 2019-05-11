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НАПК снова зовет Вилкула

Суббота, 11 мая 2019, 10:47

Национальное агентство по предупреждению коррупции снова приглашает нардепа от Оппозиционного блока Александра Вилкула для дачи объяснений и, при наличии оснований, составления протокола об административном правонарушении.

Как сообщается в субботу на сайте НАПК, Вилкул повторно приглашен "по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов".

Он должен прибыть в НАПК 15 мая в 10.00 или в течение рабочих часов.

Кроме Вилкула, в сообщении указано еще 5 человек, которые приглашают для дачи объяснений.

Отмечается, что эти лица приглашены официальным письмом НАПК за неделю до обнародования на официальном веб-сайте.

"Национальное агентство отмечает, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Вилкула уже приглашали в НАПК на 20 или 21 марта.
  • Ранее журналисты обнародовали, что Вилкул скрывал в декларациях имущество гражданской жены и бывшей тещи, которым пользуется сам.
  • Вилкул был кандидатом в президенты в этом году и набрал в первом туре 4.15% голосов избирателей.

Украинская правда
Темы: НАПКВилкул
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