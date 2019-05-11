В Киеве произошло ДТП с участием полицейского авто, есть пострадавшие

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Суббота, 11 мая 2019, 14:29

В ночь на субботу в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля патрульной полиции Toyota Prius.

Как сообщает Государственное бюро расследований, киевское теруправление расследует этот случай.

 

"Следователями установлено, что в 00:39 по проспекту Победы, 12, водитель, управляя автомобилем BMW 528I, совершил столкновение со служебным автомобилем под управлением инспектора управления патрульной полиции. Автомобиль Toyota Prius получил механические повреждения", - говорится в сообщении.

 

В результате столкновения лейтенант полиции получил перелом руки. Его и пассажира - старшего лейтенанта полиции с закрытой черепно-мозговой травмой доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17.

Водитель автомобиля BMW также получил закрытую черепно-мозговую травму и (предварительно) перелом ноги. Сейчас он получает медицинскую помощь в этой же больнице.

В ГБР сообщили, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), проводятся первоочередные следственные действия.

Данное правонарушение наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Украинская правда

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Темы: ДТП полиция Киев


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