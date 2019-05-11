Россия обязала боевиков ОРДЛО получить гражданство – Минобороны

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Суббота, 11 мая 2019, 15:12

В Минобороны Украины заявляют, что российское командование приказало боевикам ОРДЛО обязательно получить российское гражданство.

"Российским командованием доведено распоряжение личному составу соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", - заявил в субботу представитель Минобороны Александр Мотузяник.

Со ссылкой на информацию разведки в Минобороны отметили, что российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения ОРДЛО.

"В частности, масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев т.н. "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных СМС", - сказал Мотузяник.

В то же время он отметил, что руководство ФСБ РФ ввело дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемой украинской властью участка границы с Россией.

"Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администрациям или проходящим службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т.н. "Л/ДНР". Для указанной категории лиц пересечение российско-украинской границы возможно лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки", - утверждают в Минобороны.

В то же время, Восточная правозащитная группа сообщает, что "добровольно-принудительно" получателями российских паспортов могут стать "чиновники" местных администраций НВФ, участники силового блока НВФ (народная милиция, Военизированные структуры(армия), МЧС и т.д.).

Также правозащитники сообщают, что по состоянию на 4 мая, 5-7% жителей оккупированных территорий Донбасса изъявили желание получить паспорт РФ. По их словам, такая цифра зафиксирована в администрациях ОРДЛО.

"Всего, по подсчетам администраций НВФ, паспорта граждан РФ готовы получить до 31% граждан Украины, проживающих на территории ОРДЛО", - говорится в сообщении.

Правозащитники сообщают, что в печатных СМИ, местном телевидении идёт активная агитационная кампания по выдаче паспортов РФ.

"Активно разгоняется месседж местными чиновниками, что следующим этапом со стороны России будет включение Донбасса в состав РФ", - говорится в тексте.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛО Росcия паспорт Донбасс


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