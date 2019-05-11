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Под посольством РФ в Киеве требовали "наказать кремлевских преступников"

Суббота, 11 мая 2019, 15:24

В Киеве под посольством России провели акцию с требованием принятия законопроекта №9438 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины для "недопущения амнистии кремлевских военных преступников".

Участники акции, которая состоялась 11 мая, указали свои требования на плакатах: "Рада, хватит ждать - прими закон, накажи преступников"; "Не закапывай справедливость", "Каждого палача (не) ждет ответственность", "Их преступления должны быть наказаны", пишет "Укринформ".

Также участники мероприятия держали в руках макеты самолета с надписью "МН-17", самолета "Ил-76", расстрелянного боевиками автобуса в Волновахе в качестве доказательств кремлевских преступлений на Донбассе, и кирпичей, как символов разрушенных от обстрелов домов.

Во время акции эти "доказательства" положили в коробку и забросали сверху землей, таким образом призывая власть "не дать похоронить кремлевские преступления и наказать виновных".

Как отметила организатор акции, исполнительный директор Центра гражданских свобод Александра Романцова, участие в мероприятии "приняли жертвы военных преступлений, правозащитники, активисты и эксперты, чтобы не дать депутатам похоронить ответственность за деяния кремлевских преступников".

 
 
 
Все фото - "Укринформ" 

На акции присутствовал и советник министра информационной политики, герой Украины Владимир Жемчугов, который отметил, что "кремлевские преступники обязательно должны быть наказаны".

Темы: КиевРосcиявойназаконодательство
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