Новый корпус "Охматдета" может подорожать до почти 5 миллиардов

Минздрав Украины предлагает увеличить стоимость государственного инвестиционного проекта (ДИП) строительства нового корпуса больницы "Охматдет" в 2019 году на 400 млн гривен, предусмотрев в проекте оснащения нового корпуса клиники первоочередным оборудованием.

Согласно протоколу заседания межведомственной комиссии по вопросам ДИП, такое предложение озвучил заместитель министра здравоохранения Роман Илык во время заседания комиссии 22 апреля, пишет Интерфакс-Украина.

По данным Илыка, стоимость уточненного проекта строительства нового корпуса "Охматдета" без учета дополнительных средств составляет 4,925 млрд грн.

"Стоимость проекта увеличилась на 990 млн гривен (на 25%) в связи с увеличением стоимости стройматериалов, инфляции, уровня зарплаты, а также в связи с внесением в проект дополнительного составной части дооснащения медоборудованием", - отмечается в тексте протокола заседания комиссии.

По информации Минздрава, по состоянию на 22 апреля паспорт бюджетной программы был утвержден. В течение 2018 года за счет авансов по проекту было выполнено работ на 84,928 млн грн, в том числе строительные работы на 81,198 млн грн, на покупку оборудования было потрачено 3,733 млн грн.

Комиссия признала состояние реализации проекта частично удовлетворительным.

Кроме того стоимость государственного инвестиционного проекта (ДИП) реконструкции и расширения Национального института рака (НИР) по ул. Ломоносова, 33/43 в Голосеевском районе Киева предлагается увеличить на 1,084 млрд грн (на 73%) - до 4,925 млрд грн в связи с уточнением медицинского задания, инфляцией и увеличением стоимости стройматериалов.

Комиссия приняла решение повторно рассмотреть уточненный ДИП и возможность его финансирования за счет государственных капитальных вложений.