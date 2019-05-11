Боевики стреляли возле Авдеевки и Песок, ранен военный

В субботу боевики ОРДЛО дважды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий ООС.

Об этом вечером 11 мая сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

По данным штаба, обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

"Противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле н.п. Пески, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки", - сообщили в штабе.

На провокации боевиков подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.