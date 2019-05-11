Боевики стреляли возле Авдеевки и Песок, ранен военный
Суббота, 11 мая 2019, 18:28
В субботу боевики ОРДЛО дважды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий ООС.
Об этом вечером 11 мая сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
По данным штаба, обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".
"Противник обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов возле н.п. Пески, из стрелкового оружия - вблизи Авдеевки", - сообщили в штабе.
На провокации боевиков подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ, потери противника уточняются.
Украинская правда