28 тур Премьер-лиги: "Динамо" упускает победу над "Зарей"

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Суббота, 11 мая 2019, 19:22

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" сыграло вничью 1:1 с луганской "Зарей".

Поединок прошел в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 11 мая.

"Динамо" открыло счет в матче на 11-й минуте. После прострела Виктора Цыганкова на мяч шел Назарий Русин, и его в собственные ворота срезал Евгений Чеберко, хотя гол и был записан на форварда "Динамо".

В конце первого тайма Русин мог забить уже гол без помощи защитника, но не сумел переиграть Никиту Шевченко.

На 53-й минуте после навеса с фланга Карлос де Пена с нескольких метров ударом головой не сумел попасть в ворота "Зари".

На 59-й минуте - еще один момент у Русина, который вышел один на один с Шевченко, и снова дуэль выиграл вратарь "Зари".

По меньшей мере трижды Шевченко спасал луганскую команду после ударов Цыганкова. На 84-й минуте первый шанс в "Заре" потерял Артем Громов, который ударом метров с девяти пробил прямо в Дениса Бойко.

На второй добавленной минуте к основному времени "Заря" забивает свой гол и спасается от поражения. Со штрафного метров с 23-х бразилец Силас пробил в верхний угол ворот "Динамо" - 1:1.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол спорт


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