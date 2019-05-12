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Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковыми отходами

Воскресенье, 12 мая 2019, 00:22

Около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что документ подписали вечером 10 мая - его утвердили после консультаций, которые продолжались 12 дней.

"Соглашение является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Пакт не подписал крупнейший в мире экспортер пластиковых отходов - США", - говорится в сообщении.

Пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблемных пластиковых отходов в Азию и Африку.

Исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет подчеркнул, что соглашение является обязательным для исполнения.

В ООН заявляют, что сейчас в мировом океане уже более 100 млн пластиковых отходов. По словам экспертов, ежегодно количество отходов увеличивается еще примерно на 8 млн тонн.

"Ряд стран, в частности США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают", - пишет DW.

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Темы: экология
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