ИГИЛ сообщило о создании своей "провинции" в Индии

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Воскресенье, 12 мая 2019, 00:51

Боевики террористической группировки "Исламское государство" заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный боевик-исламист.

Информагентство Amaq, связанное с ИГИЛ, сообщило, что лидеры группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд", передает "Радио Свобода".

Агентство Amaq также сообщило, что исламисты нанесли жертв индийской армии в городе Амфипора (округ Шопиан, Кашмир). Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиане.

"Нынешнее заявление ИГИЛ может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле исламисты были изгнаны из самоназванного "халифата" в Ираке и Сирии", - отмечает "Радио Свобода".

Напомним:

  • Ранее террористическая группировка "Исламское государство" распространило видеозапись со своим лидером Абу-Бакром аль-Багдади. Он появился перед камерой впервые с 2014 года.

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Темы: Индия терроризм


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