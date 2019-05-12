ИГИЛ сообщило о создании своей "провинции" в Индии

Боевики террористической группировки "Исламское государство" заявили о создании своей "провинции" в Индии после боев с силами безопасности в спорном регионе Кашмир, во время которых погиб вероятный боевик-исламист.

Информагентство Amaq, связанное с ИГИЛ, сообщило, что лидеры группировки назвали эту территорию "Вилайя Хинд", передает "Радио Свобода".

Агентство Amaq также сообщило, что исламисты нанесли жертв индийской армии в городе Амфипора (округ Шопиан, Кашмир). Ранее индийская полиция заявила об уничтожении боевика во время боев в Шопиане.

"Нынешнее заявление ИГИЛ может рассматриваться как намерение группировки укрепить свои позиции после того, как в апреле исламисты были изгнаны из самоназванного "халифата" в Ираке и Сирии", - отмечает "Радио Свобода".

Напомним: