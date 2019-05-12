Цукерберг отверг предложение разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании

Предложение разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на отдельные компании не поможет решить проблемы, стоящие перед соцсетью.

Об этом заявил руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info, сообщает TechCrunch.

"Прочитав колонку Криса Хьюза (соучредителя Facebook - ред.), я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы (речь идет о претензиях к Facebook в разных странах после скандалов с Cambridge Analytica и "фабрикой троллей" - ред.).

Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - сказал он.

По словам Цукерберга, в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году.

"Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес", - отметил руководитель Facebook.

О нецелесообразности распределения Facebook заявил и Ник Клегг - вице-президент компании по международным делам и связям с общественностью.

"За успех нельзя наказывать. Facebook не надо дробить - над ним надо установить контроль", - написал он в колонке для The New York Times.

Напомним: