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Цукерберг отверг предложение разделить Facebook, Instagram и WhatsApp на независимые компании

Воскресенье, 12 мая 2019, 03:45

Предложение разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на отдельные компании не поможет решить проблемы, стоящие перед соцсетью.

Об этом заявил руководитель Facebook Марк Цукерберг в интервью каналу France Info, сообщает TechCrunch.

"Прочитав колонку Криса Хьюза (соучредителя Facebook - ред.), я подумал, что его предложение не поможет решить проблемы (речь идет о претензиях к Facebook в разных странах после скандалов с Cambridge Analytica и "фабрикой троллей" - ред.).

Я думаю, те, кто заботится о демократии и выборах, рады иметь компанию, которая, как мы, может вкладывать миллиарды долларов в год в создание современных инструментов для борьбы с вмешательством в выборы", - сказал он.

По словам Цукерберга, в 2019 году бюджет Facebook на безопасность превысил весь доход компании, полученный после выхода на биржу в 2012 году.

"Мы можем себе это позволить, потому что мы построили успешный бизнес", - отметил руководитель Facebook.

О нецелесообразности распределения Facebook заявил и Ник Клегг - вице-президент компании по международным делам и связям с общественностью.

"За успех нельзя наказывать. Facebook не надо дробить - над ним надо установить контроль", - написал он в колонке для The New York Times.

Напомним:

  • Соснователь Facebook Крис Зьюз призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

Темы: facebook
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