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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

Воскресенье, 12 мая 2019, 07:14
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 2 раненых

За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них 5 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 и 82 мм. 2 украинских военных получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 12 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 7 раз обстреляли позиции ОС: из минометов калибров 120 и 82 мм - возле населенного пункта Опытное; дважды из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пески; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пищевик; из стрелкового оружия - возле города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 4 раза:
из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды из минометов калибра 82 мм - возле населенного пункта Золотое-4.

Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Зайцево.

По данным разведки Объединенных сил, 11 мая один оккупант были уничтожен, еще двое - ранены.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции ОС: из минометов калибра 120 мм - возле населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Гнутово в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.

Темы: ООСбоевые действия
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