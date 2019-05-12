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Порошенко назначил постпреда при ООН послом в Ямайке

Воскресенье, 12 мая 2019, 12:01

Президент Петр Порошенко назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом в Ямайке.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий указ обнародован главой государства 11 мая.

Согласно указу президента, Ельченко будет работать на новой должности по совместительству.

Ямайка - островное государство в Северной Америке, расположенное на острове Ямайка и прилегающих к нему мелких островах в Карибском море.

Владимир Ельченко с декабря 2015 года назначен постоянным представителем Украины при ООН. В период 2010-2015 годов он был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России.

С 2014 года Ельченко занимал должность формально, находясь в Киеве - после агрессии РФ против Украины Киев отозвал посла, снизив уровень своего представительства в РФ.

Темы: ООНдипломатические отношения
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