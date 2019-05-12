Оккупанты "глушат" украинское вещание на севере Крыма - правозащитники

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Воскресенье, 12 мая 2019, 16:41

Оккупационные власти Крыма специально заглушают сигнал украинских вещателей, в том числе и путем включения российских радиостанций на тех же частотах. 

Об этом заявляют в Крымской правозащитной группе (КПГ). 

Согласно данным мониторинга КПГ), проведенного в марте-апреле 2019  года, сигнал семи украинских радиостанций в 20 населенных пунктах Северного Крыма полностью или частично заглушают сигналом российских FM-радиостанций.

В частности, были проверены 13 частот семи украинских радиостанций, которые получили от Нацтелерадио разрешение на вещание на территории Северного Крыма из подконтрольных Украине поселков Чонгар и Чаплынка, находящихся возле админграницы. 

"Мониторинг был организован с помощью автомагнитол в населенных пунктах Cеверного Крыма, расположенных рядом с пунктом пропуска Чаплынка и проведен в 20 населенных пунктах - Надежино, Красноармейское, Вишневка, Крепкое, Танковое, Пролетарка, Красноперекопск, Совхозное, Таврическое, Рисовое, Почетное, Перекоп, Армянск, Суворово, Пятихатка, Карпова балка, Филатовка, Ишунь, Томашевка, Воинка", - сообщили в КПГ. 

Результаты мониторинга показали, что по состоянию на начало апреля 2019 года на семи частотах удалось поймать сигнал двух украинских станций и только в двух населенных пунктах из 20 исследованных.

 

Блокировка сигнала украинских радиостанций в указанных населенных пунктах ведется также и на других частотах, которые они получили для вещания с Чонгара.

В КПГ напомнили, что в ноябре  2018 года мониторинг вещания украинских радиостанций в Крыму также подтвердил системное блокирование украинского радиосигнала в Крыму путем включения на этих частотах российских FM станций.

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Темы: Крым Росcия СМИ права человека


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