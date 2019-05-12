Количество жертв после выборов в Индонезии возросло до 496 человек

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Воскресенье, 12 мая 2019, 17:24

После дня выборов в Индонезии скончались 496 сотрудников избирательных комиссий. 

Такие данные приводит The Straits Times со ссылкой на информацию местных властей. 

"496 сотрудников избиркомов скончались после дня выборов. По сообщениям свидетелей, жертвы были истощены после 12 часов непрерывной работы", - отмечается в сообщении. 

Большинству погибших было от 50 до 70 лет, и по данным МОЗ, более 100 человек скончались в результате инсульта или сердечного приступа.

 В Минздраве страны заявили, что такое количество погибших "не было чем-то, чего мы ожидали".

"Их обязанности требовали отличного здоровья, поэтому у сотрудников избирательных комиссий, которые уже страдали определенными заболеваниями, вероятно, обострились симптомы болезней после длительной работы", - заявил представиль МОЗ Индонезии Оскар Примади. 

Ранее в ЦИК Индонезии сообщали, что в ходе выборов и подсчета голосов в результате переутомления скончались 272 сотрудника избирательных комиссий, еще 1878 человек находились в больницах.

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Темы: Индонезия виборы жертвы


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