Оккупанты в воскресенье нарушили тишину 11 раз

В воскресенье оккупанты обстреляли позиции подразделений ОС на Донбассе 11 раз из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом 12 мая сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил.

Потерь среди военнослужащих ОС нет.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики вели обстрелы 8 раз: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п.Гнутово, дважды из автоматических станковых гранатометов - возле н.п. Каменка и Новотроицкое, из станковых противотанковых гранатометов - в районе н.п.Пикузы, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - близ н.п.Богдановка, из стрелкового оружия - возле н.п. Авдеевка и Старогнатовка.

Кроме того из минометов калибра 120 мм боевики вели обстрелы вблизи н.п. Крымское, из станковых противотанковых гранатометов - около н.п. Зайцево, из стрелкового оружия - возле н.п. Новотошковское.