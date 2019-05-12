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Апаршин: Военный способ решения вопроса Донбасса и Крыма есть

Воскресенье, 12 мая 2019, 20:43
Апаршин: Военный способ решения вопроса Донбасса и Крыма есть

Советник избранного президента Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что военный способ решения вопроса Донбасса и Крыма есть, но он не будет предлагать кому-либо проведение подобной операции ВСУ.

Об этом Апаршин заявил в интервью Hromadske.

"Всегда можно военным способом решить любой вопрос. Вопрос второй - какова стоимость этой операции в человеческих потерях .... Я бы не пошел (на это - ред.) никогда, на сегодняшний день на то, чтобы предлагать кому-либо проведение операции ВСУ и решить вопрос возвращения территории Донбасса и Крыма. Никогда", - заявил Апаршин.

По его словам, в настоящее время возможности украинской армии, украинского оборонно-промышленного комплекса с возможностями вооруженных сил РФ "несопоставимы".

"Но есть варианты, есть возможные предложения по применению ВСУ, ... и мы сегодня очень серьезно работаем над этой темой. Можно сделать все возможное, чтобы даже при преобладании в силах и средствах для РФ дальнейшее вторжение на территорию Украины имело очень большие проблемы" , - добавил он.

Апаршин также заявил, что когда у Зеленского "будут вопросы, что делать с Полтораком (глава Минобороны Степан Полторак - ред.)", он ему "точно посоветует найти нового кандидата на пост министра обороны".

Относительно Минского формата советник Зеленского заявил, что сейчас он "не работает".

"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. .... Но сказать сегодня, что мы от Минского формата отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам", - добавил Апаршин.

Он напомнил о заявлении спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости вывести с Донбасса российские войска.

"После этого граница с  РФ должна быть перекрыта. Кем? Украинской армией или миротворческими силами ООН. А дальше уже - подготовительный механизм к возвращению туда украинского права и выборы по украинским законам. ... Без того, чтобы там обеспечить безопасность, ничего решено не будет. Пока граница не будет перекрыта, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным ", - отметил советник Зеленского.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийКрымДонбассвойна
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