Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины и утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.

Об этом Филарет заявил в комментарии "ТСН", который был обнародован вечером в воскресенье, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Филарета, из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".

"Из-за того, что нет общения – а оно должно быть. ... Сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Филарет также заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат – ред.) есть, его не нужно возвращать, он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат, есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - заявил Филарет.

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, патриарх заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

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Напомним,