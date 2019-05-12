Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим

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Воскресенье, 12 мая 2019, 23:52

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины и утверждает, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор. 

Об этом Филарет заявил в комментарии "ТСН", который был обнародован вечером в воскресенье, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Филарета, из-за крайне редкого общения с предстоятелем ПЦУ Епифанием "церковь разделилась".

"Из-за того, что нет общения – а оно должно быть. ... Сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь", - заявил он. 

Филарет также заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата до сих пор существует.

"Он (Киевский патриархат – ред.) есть, его не нужно возвращать, он существует. Есть патриарх? Коль есть патриарх, значит, есть и патриархат, есть Киевская патриархия. Потому возвращать патриархат не нужно. Он есть и должен быть… И будет патриархат. Причем, не только будет непризнанным. Придет время, когда будет признан", - заявил Филарет. 

На вопрос, допускает ли он разделение ПЦУ, патриарх заявил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь".

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Напомним,

  • 15 декабря 2018 г. украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 г. в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
  • В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата.
  • На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифания и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
  • В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.

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Темы: церковь Православная Церковь Украины Филарет


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