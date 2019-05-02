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Министра юстиции США допросили в Сенате из-за отчета Мюллера

Четверг, 2 мая 2019, 01:21

Министр юстиции США Уильям Барр отверг жалобы демократов и спецпрокурора Мюллера и стал на защиту своего отчета на 4 страницах о результате расследования Мюллера относительно российского вмешательства в выборы.

Об этом он заявил во время слушаний в комитете Сената по вопросам юстиции, передает АР.

В своем выступлении Барр выразил удивление, что расследование Мюллера не установило, пытался ли президент США Трамп препятствовать правосудию.

Генпрокурор пояснил, что чувствовал свой долг выступить с собственными суждениями о том, что в действиях Трампа не было признаков преступления.

"Я не уверен в его рассуждениях", - сказал Барр об анализе расследования Мюллера, который не обвинил президента в преступлении, но и не заявил о его невиновности.

Барр также был возмущен частным письмом, которое Мюллер прислал ему в прошлом месяце (в письме спецпрокурор заявил, что имеет возражения против выводов Минюста США по факту расследования). Барр назвал письмо "немного неуклюжим".

"Я сказал, Боб, почему письмом? Просто поднимите трубку и позвоните мне, если есть проблема", - заявил Барр.

Отмечается, что выступление генпрокурора не убедило демократов. Ранее они обвинили Барра в том, что в своем письменном заключении он повел себя скорее как личный адвокат Трампа, чем министр юстиции.

Напомним:

  • 22 марта Мюллер передал Барру копию своего конфиденциального отчета, завершив 22-месячное расследование.
  • Через два дня Барр опубликовал письмо на четырех страницах, в котором говорилось, что расследование не установило, что члены избирательной кампании Трампа имели сговор с РФ.
  • 18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отчет спецпрокурора Роберта Мюллера о связи президента Дональда Трампа с Россией.

Темы: США
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