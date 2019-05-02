У Зеленского рассказали, как у него появилась идея провести дебаты на стадионе
В марте во время концертного тура "Квартала" Владимир Зеленский предложил своей команде провести дебаты с Петром Порошенко на стадионе.
Об этом рассказал сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк в интервью УП.
"Владимир говорил: нам нужно думать о формате, мы точно понимали, что это не студия. В конце марта "Квартал" поехал по Украине с концертами. И помню, был концерт в "Днепр-Арене", мы стояли за кулисами, спустился Владимир и говорит: "Я понял, где стоит делать дебаты. На стадионе", - сказал Костюк.
Также сценарист сериала рассказал, как у команды Зеленского возникла идея записать видео-приглашение на дебаты.
"Еще перед первым туром у нас возникла эта история. Решение записать видео-приглашение на "Олимпийском" рождалось уже в этом здании (в штабе Зеленского), в обед придумали - уже утром записали", - отметил Костюк.
По его словам, в команде Зеленского "на 90% думали, что (Порошенко - УП) откажется".
Также Костюк рассказал, как Зеленский готовился к дебатам.
"К дебатам Зеленский готовился со своим штабом. Можно сказать, что он готовился к ним на протяжении всей кампании, здесь почти ежедневно происходили экспертные совещания из всех возможных вопросов. И так или иначе это также прокачка. Перед самыми дебатами Владимир имел просто сесть, самостоятельно систематизировать информацию и собственно готовиться к вопросам оппонента", - рассказал Костюк.
Напомним:
- 19 апреля на НСК "Олимпийский" прошли дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- 30 апреля ЦИК объявил официальные результаты выборов президента. Владимир Зеленский был объявлен новоизбранным президентом, его поддержали - 73,22% избирателей.
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