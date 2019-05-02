В МВД рассказали о ходе "дела 2 мая"
По делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд были направлены три обвинительные акты, а еще одному лицу вынесен приговор.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.
"В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты по 3 особам", - сказал Яровой.
Он отметил, что с 2017 года в указанном уголовном производстве допрошено в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.
"Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам, составлено 222 протоколы осмотра фото и видео материалов", - добавил Яровой.
Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются обзоры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.
Напомним:
- 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения, большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.
- Правоохранители расследуют около десятка уголовных производств по различным фактам, наиболее резонансное - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
- В Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для обеспечения полного расследования трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.