В МВД рассказали о ходе "дела 2 мая"

По делу о событиях в Одессе 2 мая 2014 года в суд были направлены три обвинительные акты, а еще одному лицу вынесен приговор.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба МВД.



"В уголовном производстве относительно трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в отношении одного лица, которое признало вину в совершенном преступлении (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) вынесен обвинительный приговор. В суд направлены обвинительные акты по 3 особам", - сказал Яровой.



Он отметил, что с 2017 года в указанном уголовном производстве допрошено в качестве свидетелей 1109 человек, проведены дополнительные допросы 13 пострадавших.



"Обработано более 1500 видео файлов, предоставленных ТРК и свидетелями, общим объемом более 2 Тб. По результатам, составлено 222 протоколы осмотра фото и видео материалов", - добавил Яровой.



Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается. Продолжаются обзоры и систематизация видео файлов, установление свидетелей и очевидцев и их допросы.

Напомним:

