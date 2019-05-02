Новоизбранный президент Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину, который ранее заявил, что в украинцев и россиян "много общего".

Соответствующее заявление Зеленский опубликовал в Facebook.



"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница", - написал новоизбранный президент Украины.



"И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - подчеркнул Зеленский.



По его мнению, последние действия российского правительства не способствуют улучшению отношений между странами.



"Запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами. И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - отметил Зеленский.



Также он прокомментировал повторный запуск шоу на российском телеканале, которое было записано еще в 2011 году и в котором ведущим был Зеленский.



"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделала меня популярным в Украине и в конце концов помогла стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - отметил новоизбранный президент.

Напомним: