Российское ТВ запустит в эфир старую "Магию", ведущий - Зеленский

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Воскресенье, 28 апреля 2019, 17:29

На российском телеканале "НТВ" с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия", ведущим которого будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский. 

Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".

"В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!", - отмечается в сообщении. 

На НТВ также отметили, что "недавно избранный президент Украины ... всегда знал толк в фокусах".

Как сообщает Коммерсантъ, телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

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Напомним,

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%. 

Украинская правда

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Темы: Зеленский Росcия телевидение виборы
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