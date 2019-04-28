Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российское ТВ запустит в эфир старую "Магию", ведущий - Зеленский

Воскресенье, 28 апреля 2019, 17:29
Российское ТВ запустит в эфир старую Магию, ведущий - Зеленский

На российском телеканале "НТВ" с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия", ведущим которого будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский. 

Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".

"В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!", - отмечается в сообщении. 

На НТВ также отметили, что "недавно избранный президент Украины ... всегда знал толк в фокусах".

Как сообщает Коммерсантъ, телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

Читайте также: 

Результаты выборов президента Украины 2019. Голосование в регионах. Экзитполы

Президент ненависти. Чего стоит бояться Зеленскому

Напомним,

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • Согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%. 

Украинская правда
Темы: ЗеленскийРосcиятелевидениевиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Зеленский: Усиливаем защиту портов, РФ бьет по инфраструктуре "зерновой сделки"
Зеленский: Мир должен ограничить торговлю с РФ, чтобы ни один компонент не попал в оружие
Последние новости
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: