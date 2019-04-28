Российское ТВ запустит в эфир старую "Магию", ведущий - Зеленский

На российском телеканале "НТВ" с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия", ведущим которого будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский.

Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".

"В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!", - отмечается в сообщении.

На НТВ также отметили, что "недавно избранный президент Украины ... всегда знал толк в фокусах".

Как сообщает Коммерсантъ, телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.

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