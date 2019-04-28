Российское ТВ запустит в эфир старую "Магию", ведущий - Зеленский
На российском телеканале "НТВ" с 3 мая планируют запустить в эфир шоу "Магия", ведущим которого будет победитель второго тура президентских выборов Владимир Зеленский.
Анонс шоу опубликован на сайте "НТВ".
"В эфире НТВ - новое шоу "Магия" и его ведущий - всенародно признанный президент Незалежной Владимир Зеленский!", - отмечается в сообщении.
На НТВ также отметили, что "недавно избранный президент Украины ... всегда знал толк в фокусах".
Как сообщает Коммерсантъ, телешоу было записано еще в 2011 году, его созданием занималась российская компания "ВайТ Медиа" для телеканала "Россия 1". Вместе с Зеленским ведущей была Татьяна Лазарева.
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Напомним,
- 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
- Согласно подсчетам ЦИК, за кандидата в президенты Владимира Зеленского отдали голоса более 73% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко - почти 24,5%.