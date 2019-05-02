Суд дал бразильцу Лусварги 13 лет тюрьмы за помощь боевикам ОРДЛО

2638 просмотров
Четверг, 2 мая 2019, 18:41

Обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги приговорили к 13 годам заключения.

Решение вынес 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества (обвинение просило 14 лет -ред.)", - говорится в сообщении.

 

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тысяч гривен.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

По словам прокуроров, в ходе судебного следствия были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях.

 

В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Напомним:

  • В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".
  • В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
  • В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
  • В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе.
  • 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
  • За слушаиние дела взялся Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: терроризм
powered by lun.ua
Материалы по теме
Лидер "Исламского государства" впервые за пять лет появился на видео 30 апреля 2019, 01:08
Теракты, как на Шри-Ланке, могут угрожать курортам Мальдив или Индии - СМИ 28 апреля 2019, 23:49
СБУ разоблачила еще 8 наемников ЧВК "Вагнера" 26 апреля 2019, 12:08
Все новости
Главные новости
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Зеленский зовет бизнесменов расставлять точки над "і"
АМКУ расследует сговор на тендере по реконструкции Шулявского моста
Зеленский: В Украины и России из "общего" осталась только граница
Все новости
здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

Опыт

Свадьба в стиле эко: фрукты вместо цветов, меню без мяса и льняное одеяние

здоровье

10 советов, как уменьшить боль в спине за рулем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів