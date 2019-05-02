Суд дал бразильцу Лусварги 13 лет тюрьмы за помощь боевикам ОРДЛО
Обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги приговорили к 13 годам заключения.
Решение вынес 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества (обвинение просило 14 лет -ред.)", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тысяч гривен.
При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.
По словам прокуроров, в ходе судебного следствия были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях.
В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.
Напомним:
- В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".
- В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
- В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
- В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе.
- 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
- За слушаиние дела взялся Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"