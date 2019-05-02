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Суд дал бразильцу Лусварги 13 лет тюрьмы за помощь боевикам ОРДЛО

Четверг, 2 мая 2019, 18:41

Обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги приговорили к 13 годам заключения.

Решение вынес 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества (обвинение просило 14 лет -ред.)", - говорится в сообщении.

 

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тысяч гривен.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

По словам прокуроров, в ходе судебного следствия были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях.

 

В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Напомним:

  • В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".
  • В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
  • В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
  • В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе.
  • 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
  • За слушаиние дела взялся Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Украинская правда

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Темы: терроризм
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