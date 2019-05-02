Суд дал бразильцу Лусварги 13 лет тюрьмы за помощь боевикам ОРДЛО

Обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги приговорили к 13 годам заключения.

Решение вынес 2 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества (обвинение просило 14 лет -ред.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с иностранца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тысяч гривен.

При исполнении приговора обвиняемому будет зачислен срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

По словам прокуроров, в ходе судебного следствия были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях.

В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций.

Напомним: