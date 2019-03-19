Прокурор попросил для Лусварги 14 лет тюрьмы

Прокурор попросил 14 лет лишения свободы для обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.

Об этом он заявил во время судебных прений 19 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Во время дебатов в Павлоградском районном суде Днепропетровской области прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец объяснила "Украинской правде", что Лусварги засчитываются дни, проведенные под стражей (755 дней по состоянию на сейчас).

"Государственное обвинение также настаивает на взыскании с обвиняемого средств, потраченных на проведение экспертиз (это около 15 тыс грн)", - добавила Максимец.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.

Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая 2019 года и назначил на 2 мая 2019 года дату выступления обвиняемого с последним словом.

После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Ранее на суде украинский военнослужащий узнал обвиняемого как участника незаконных вооруженных формирований во время боевых действий вблизи Донецкого аэропорта в 2015 году.

Напомним: