Прокурор попросил для Лусварги 14 лет тюрьмы
Прокурор попросил 14 лет лишения свободы для обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
Об этом он заявил во время судебных прений 19 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Во время дебатов в Павлоградском районном суде Днепропетровской области прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец объяснила "Украинской правде", что Лусварги засчитываются дни, проведенные под стражей (755 дней по состоянию на сейчас).
"Государственное обвинение также настаивает на взыскании с обвиняемого средств, потраченных на проведение экспертиз (это около 15 тыс грн)", - добавила Максимец.
В прокуратуре отмечают, что обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.
Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая 2019 года и назначил на 2 мая 2019 года дату выступления обвиняемого с последним словом.
После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Ранее на суде украинский военнослужащий узнал обвиняемого как участника незаконных вооруженных формирований во время боевых действий вблизи Донецкого аэропорта в 2015 году.
Напомним:
- В октябре 2016 года Лусварги задержали сотрудники СБУ во время пересечения государственной границы Украины в терминале D международного аэропорта "Борисполь".
- В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца виновным в создании террористической организации, создании непредвиденных законом вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал первым иностранцем не из России, осужденным Киевом за участие в войне на Донбассе.
- В августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на новое рассмотрение.
- В мае 2018 года журналисты программы "Радио Свобода Донбас.Реалии" обнаружили, что Лусварги, который когда-то обещал "дойти до Киева и закончить войну", штурмовал Дебальцево и получил ранение под Донецким аэропортом, находится на свободе.
- 4 мая националисты схватили Лусварги в Киеве и привели его в СБУ.
- 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области снова арестовал Лусварги.