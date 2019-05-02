Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Один из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

Об этом 2 мая сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.

По его словам, вероятно, "дело пытаются похоронить".

Напомним: