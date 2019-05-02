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Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Четверг, 2 мая 2019, 18:55
Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест

Один из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.

Об этом 2 мая сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.

По его словам, вероятно, "дело пытаются похоронить".

Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
  • При этом самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
  • Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюкубийство
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