Убийство Гандзюк: Павловского отпустили под домашний арест
Четверг, 2 мая 2019, 18:55
Один из подозреваемых в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского выпустили из СИЗО под домашний арест с обязанностью носить браслет.
Об этом 2 мая сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
"Такое решение принял судья, удовлетворяя ходатайство прокуратуры. Теперь он не содержится в СИЗО. У него домашний арест с обязанностью носить браслет", - уточнил Найем.
По его словам, вероятно, "дело пытаются похоронить".
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Катерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" - помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- При этом самого Паламарчука активисты назвали "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
- Игорь Павловский после объявления подозрения попадал в больницу с диагнозом "гипертонический криз".
Украинская правда