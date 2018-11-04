Катерина Гандзюк умерла

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Воскресенье, 4 ноября 2018, 12:32

Управляющая делами Херсонского горисполкома, советник городского головы Херсона Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла.

Об этом говорится в сообщении на странице "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook.

Информацию также подтверждают источники "Украинской правды".

31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.

У нее ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. 

Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: "хулиганство", затем "умышленные тяжкие телесные повреждения", впоследствии "покушение на убийство" (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья – умышленного убийства).

Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.

20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые "подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство" Гандзюк.

Также 20 августа во Херсоне суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в нападении на активистку Екатерину Гандзюк Виктора Горбунова (следствие говорит, что он купил кислоту)

Ранее - 6 августа - Херсонский городской суд постановил взять под стражу подозреваемого Николая Новикова.

По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве. 

26 сентября Гандзюк опубликовала видеообращение к украинской власти и обычным украинцам.

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Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк
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