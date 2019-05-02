Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1"

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Порошенко хотел забрать себе 1+1, но он проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Ему все говорили из его окружения Кононенко, Луценко, а как ты собираешься на выборы, если твой электорат плюсы смотрит?", - заявил олигарх.

По его словам, мириться с президентом Петром Порошенко он не собирается.

Также он вспомнил эфир программы "Право на владу", куда без приглашения пришел Порошенко.

Коломойский заявил, что должен выписать Порошенко премию за рекламу.

Кроме того олигарх рассказал, что вместе с министром МВД Арсеном Аваковым на президентских выборах болел "против Пети". По его словам, они постоянно общаются с Аваковым.

"Петя перешел рубикон (с Аваковым - ред.), когда с сыном история была (дело "рюкзаков Авакова" - ред.)", - сказал он.

"Я праздновал победу (Зеленского - УП) дважды. 31 марта и 21 апреля", - заявил Коломойский.