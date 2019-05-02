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Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было "1+1"

Четверг, 2 мая 2019, 21:07
Коломойский: Порошенко проиграл выборы, потому что у него не было 1+1

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что президент Петр Порошенко проиграл президентские выборы в Украине, потому что у него не было телеканала "1+1".

Об этом он сказал в интервью "Bihus.info".

"Порошенко хотел забрать себе 1+1, но он проиграл выборы, потому что у него не было "1+1". Ему все говорили из его окружения Кононенко, Луценко, а как ты собираешься на выборы, если твой электорат плюсы смотрит?", - заявил олигарх.

Коломойский также анонсировал иск к Петру Порошенко, как только он перестанет быть президентом.

"Я точно знаю, что в Англии против него готовится иск, притензии появились от Суркиса", - заявил он.

Олигарх рассказал, что Порошенко хотел выкупить 50% прав на телеканал. Якобы 25% акций телеканала Порошенко хотел выкупить у Игоря Суркиса, а затем договориться с ним о покупке еще 25%.

Коломойский заявил, что сумма сделки Порошенко с Суркисом должна была составить около 240-250 миллионов.

По его словам, мириться с президентом Порошенко он не собирается, но нужно уже "отходить от страстей предвыборной кампании".

Также он вспомнил эфир программы "Право на владу", куда без приглашения пришел Порошенко.

"Когда он забежал на "1+1", то сдоля просмотров стала 33%, а Ткаченко говорит, что надо на него в суд подать, я ему говорю, может давай ему от продажи рекламы дадим 10%, потому что он такую долю сделал" , - сказал олигарх.

Коломойский заявил, что должен выписать Порошенко премию за рекламу.

Кроме того олигарх рассказал, что вместе с министром МВД Арсеном Аваковым на президентских выборах болел "против Пети". По его словам, они постоянно общаются с Аваковым.

"Петя перешел рубикон (с Аваковым - ред.), когда с сыном история была (дело "рюкзаков Авакова" - ред.)", - сказал он.

Бизнесмен назвал дело в отношении Авакова-младшего "высосанным из пальца".

"Я праздновал победу (Зеленского - УП) дважды. 31 марта и 21 апреля", - заявил Коломойский.

Напомним:

  • 11 апреля Петр Порошенко появился в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".
  • После этого гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
  • 16 апреля "Студия 1+1" подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к президенту Петру Порошенко с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб в размере 1 млн гривен.
  • Кроме того 11 апреля в эфире программы состоялась первая публичная беседа Порошенко и Зеленского, во время которой Зеленский бросил трубку.
  • Через неделю, 18 апреля, новоизбранный президент Зеленский представил в эфире программы свою команду.

Украинская правда

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Темы: КоломойскийПорошенковыборы президента 2019
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