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"1+1" подал на Порошенко в суд, требует миллион

Вторник, 16 апреля 2019, 18:52
1+1 подал на Порошенко в суд, требует миллион

Телерадиокомпания "Студия 1 + 1" подала исковое заявление в Печерский райсуд Киева к президенту Петру Порошенко и Издательскому дому "Медиа-ДК" (издание "Новое время") с требованием опровергнуть недостоверную информацию и возместить моральный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба "1+1".

По ее данным, иск подан 16 апреля. Компания оценила моральный ущерб в 1 млн гривень, который, в случае выигрыша дела, обещает перечислить в фонд помощи армии "Вернись живым".

В частности, в своем иске медиагруппа просит суд признать недостоверными и нарушающими деловую репутацию, ряд информационных сообщений, которіе Порошенко распространил на своей странице в Facebook, а также озвучил "на собрании граждан", а Издательский дом "Медиа-ДК" распространил на сайте "Новое время".

"1+1" требует обеспечить опровержение этих заявлений в течение 7 дней со дня вступления судебного решения в законную силу, а также взыскать с Порошенко возмещение морального вреда в размере 1 миллион гривень.

По мнению медиагруппы, эта информация "создает у украинцев ложное представление, что информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер и, вероятно, связана с нарушениями закона, поскольку на медиа, по словам президента, оказывает влияние и давление владелец телеканала (Игорь Коломойский), который, "объявил войну государству", то есть вредит всем гражданам Украины ".

Речь идет о таких высказывания президента Украины:

- "Что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники "1+1" - ничего общего с правдой это не имеет";

- "Главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал "1+1". Этот телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца";

- "И это стало причиной информационной войны, которую владелец "плюсов" развязал против государства. Не стесняются уже целыми кусками дублировать фейки с российских каналов - просто переписывая и ретранслируя, единственное, что они делают - переводят на украинский. И что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники этого канала, знайте - ничего общего с правдой и ничего общего даже с подобием честной журналистики это не имеет";

- "И ничего общего с журналистикой деятельность этого канала сейчас точно не имеет".

"Хотим отметить, что распространенная информация не соответствует действительности", - подчеркнули в медиагруппе.

Там отметили, что свою деятельность "1+1 медиа" осуществляет законно, а также руководствуясь редакционным уставом, который предусматривает, что ее владелец не имеет права вмешиваться в творческую деятельность, а телеканал "1+1" не имеет никаких обязательств перед политическими партиями и отдельными политиками.

"Во время избирательных кампаний телеканал не отдает предпочтения ни одной политической силе, следуя принципу равных возможностей и паритетности. Работники телеканала "1+1" действуют самостоятельно и не подвержены какому-либо вмешательству со стороны конечного бенефициара, а также любому воздействию или запугиванию" , - говорится в заявлении.

Напомнили президенту и его неожиданное появление в эфире программы "Право на власть" 11 апреля.

"Тогда, когда без приглашения, пользуясь своим статусом главы государства, фактически "оккупировал" прямой эфир программы "Право на власть", к удивлению редакционной группы и ведущих", - жалуются на телеканале.

"Надеемся, что права телеканала и достоинство медиагруппы будут защищены", - резюмировали там.

Напомним:

  • Гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".
  • Порошенко заявил, что подает в суд на телеканал "1+1" за "черный пиар" и ложь против него.
  • Также Порошенко уточнил, что собирается судиться не с журналистами, а с владельцем "1+1" – олигархом Игорем Коломойским, который якобы пытается "через своих ручных кандидатов перетянуть руководство страной, вернуть себе активы" – и то за деньги, незаконно выведенные из Украины
  • Перед тем "1+1" показал "сенсацию" о том, что у Александра Онищенко есть доказательства причастности Порошенко к скупке голосов во время важных голосований в парламенте, попытке перекупить телеканал "112-Украина", финансовым сделкам и высоких прибылям от бизнеса в России.
  • Кроме того, в компромате утверждалось о якобы причастности Петра Порошенко к организации убийства своего брата и упоминался скандал с "Укроборонпромом", в котором фигурировал сын уже бывшего заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський.
  • В "1+1" заявили, что их утверждения подкреплены доказательствами, и назвали иск президента давлением.

Украинская правда
Темы: Порошенкотелевидениесудвыборы президента 2019
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