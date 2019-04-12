Гендиректор "1+1" Ткаченко заявил, что канал подаст в суд против Порошенко

Гендиректор группы "1+1 media" олигарха Игоря Коломойского Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко "за прошедшие обвинения в адрес канала" и после того, как он "позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства".

Об этом он написал в Facebook.

Ткаченко прокомментировал появление Порошенко в эфире программы "Право на власть" - гендиректор "1+1" подчеркивает, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали.

"Эфир "Право на владу". Все как обычно - приглашены гости, не кандидаты(!), эксперты, с разных сторон. И вдруг, за пару минут до эфира, появляется представитель АП - В. Горковенко возле ворот студии. Начинает светскую беседу с администратором. И тут без мигалок и охраны во двор госстудии Довженко подъезжают две машины и выходит сам президент.

При чем не совсем понятно в котором он тут статусе - кандидата или президента. Но как понимаете при его виде и охранников УДО - все в шоке. Он говорит - пришёл - на дебаты. То есть таки как бы кандидат? Или..?

При этом он точно знает, что его оппонент - В.Зеленский в этот момент уже находится в Париже, в предверии завтрашней встречи с президентом Франции - Э.Макроном. Поскольку - и СБУ и МИД все таки ещё как бы под контролем - президента.

Его впускают в студию. А шо делать? Статус президента никто не отменял", - написал гендиректор канала Коломойского.

Он добавил, что программа "Право на власть" все недели избирательной кампании приглашала Порошенко в эфир.

"В ответ - молчок. Больше того - в ответ запрет со стороны человека стоявшего у вот-вот студии - В.Горковенко - представителям президента приходить к нам в студию, а когда припекло, он даже вроде командовал главой фракции БПП - Герасимовым лететь срочно из Мариуполя на эфир, чтобы спровоцировать конфликт не допуска в студию, когда его уже не ждали", - заявил гендиректор "1+1".

По его словам, после того, как Порошенко "позорно ворвался в эфир частной кампании, без приглашения, пользуясь статусом главы государства и не собирался уходить ...", не иначе как на иск в суд от канала он не заработал.

"Ждите - в понедельник. В том числе и за прошлые обвинения в адрес 1+1. В стране, которая стряхнёт с себя ваше враньё, - это уже будет возможно. Пошёл обратный отсчёт - ещё 9 дней осталось", - написал Ткаченко.

Напомним: