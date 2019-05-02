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Коболев: Москва начала переговоры о транзите газа через Украину

Четверг, 2 мая 2019, 22:43
Коболев: Москва начала переговоры о транзите газа через Украину

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Москва начала переговоры с Украиной о продлении транзита газа после завершения выборов.

Об этом он написал 2 мая в Facebook.

"Москва начала переговоры о продлении транзита газа сразу после завершения выборов в Украине. Этот раунд провел российский президент с дальнего Пекина", - отметил он.

По его словам, о необходимости России в транзите и готовности "Газпрома" заключать контракт на стандартных европейских условиях, конечно, Путин не сказал ни слова, но заявил о том, что Украина замерзнет.

Коболев назвал слова главы Кремля "артподготовкой перед следующими трехсторонними переговорами в мае".

"Цена, которую Россия предлагала Медведчуку, выше той, за которую мы покупали в европейских поставщиков. Кроме того, она была на 47% выше цены, которую определил как справедливую для нас Стокгольмский арбитраж", - прокомментировал глава "Нафтогаза".

Коболев также заявил, что через российский "Газпром" Украина не может объединить газовый рынок с ЕС и получить более низкие цены на газ.

По его словам, важно, чтобы новый контракт на транзит был заключен по европейским правилам.

"Это позволити"перенести точки передачи газа на восточную границу" - то есть, предложить мощности украинской ГТС другим транзитерам газа, например, европейским клиентам Газпрома", - сообщил он.

По мнению Коболева, этого россияне будут избегать всеми способами.

Глава правления "Нафтогаза" сообщил, что сейчас в Украине работают над тем, чтобы дополнительно закачать в украинские хранилища около 3 млрд куб.м. газа.

"Это важно, чтобы в украинских домах было тепло, даже если Газпром будет делать очередной кризис. По нашим данным, европейские трейдеры также создают дополнительные резервы. Все понимают, что зима близко", - пояснил он.

Напомним: 

  • 27 апреля Путин заявил, что Украина в случае потери транзита газа из РФ не сможет организовать и его виртуальный реверс, при том, что прямые поставки и вовсе обошлись бы Киеву вдвое дешевле

Украинская правда
Темы: ПутингазУкраинаНефтегазГазпром
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